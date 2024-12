Nove pessoas morreram e 10 ficaram feridas durante uma onda de ataques criminosos em várias cidades do Rio de Janeiro. Em todos, os criminosos chegaram e atiraram contra as pessoas. O mais recente, foi no domingo (1º), em Belford Roxo, na baixada fluminense. As vítimas comemoravam a vitória do Botafogo quando homens passaram de carro e atiraram.