Ônibus com estudantes cai em ribanceira no Piauí

Nesta segunda (19), um micro-ônibus desgovernado saiu da pista e caiu em uma ribanceira, no interior do Piauí. O motorista perdeu o controle do veículo enquanto seguia em alta velocidade em estrada rural. A área tinha uma curva fechada que o condutor não conseguiu fazer e saiu da pista. O veículo transportava 16 estudantes do município de Santa Cruz do Piauí e tinha como destino a cidade de Picos. Duas adolescentes e o motorista foram encaminhados ao hospital com fraturas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!