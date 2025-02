Ônibus escolar cheio cai em barranco em rodovia no Espírito Santo

Um ônibus escolar cheio de alunos caiu em um barranco em uma rodovia no Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (10). O motorista seguia para deixar os estudantes em uma escola municipal, quando perdeu o controle da direção e despencou do barranco. 17 pessoas ficaram feridas, sendo 15 crianças. A prefeitura de São Roque do Canaã (ES) informou que todos tiveram ferimentos leves.