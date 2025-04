Ônibus tomba na rodovia MG-223 e deixa 11 mortos e 18 feridos

Um ônibus tombou na rodovia MG-223, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Araguari, no triângulo mineiro. O número de mortos chegou a 11. Entre eles, duas crianças. O ônibus saiu de Anápolis, em Goiás, e tinha São Paulo como destino. Era madrugada quando o motorista perdeu o controle da direção perto de um trevo e o veículo capotou. No total havia 49 pessoas no ônibus; 18 chegaram a ser levadas para hospitais da região com ferimentos.



