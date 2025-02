Operação da Polícia Civil com Anatel acaba com esquema de golpes por mensagens de celular

Uma operação da Polícia Civil em conjunto com a Anatel acabou com um esquema de golpes por mensagens de celular em um bairro de alto padrão em São Paulo. O apartamento da ‘Central do Golpe’ ficava localizado na região da Marginal Pinheiros. Ele foi alugado pelos criminosos via internet. Os agentes descobriram que a varanda do imóvel era usada para deixar a antena, que interferia no sinal das operadoras de celular. Quem passava pela região recebia uma mensagem por SMS. Ao clicar no link, a vítima caia no golpe.