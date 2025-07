Câmara aprova urgência do projeto que reduz benefícios fiscais federais para empresários

A Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto que reduz benefícios fiscais federais para empresários. O texto prevê a redução de no mínimo 10% nos próximos dois anos. Os percentuais poderão ser diferenciados por setor econômico e fica proibida a concessão de novos benefícios. Ainda não há data para a proposta ser votada. A urgência aprovada pelos deputados acelera a tramitação, já que o texto pode ir à votação direto em plenário, sem passar por comissões da Câmara.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!