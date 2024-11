Operação mira grupo que vendia peças de carro roubadas em cinco estados

Uma operação contra uma quadrilha que vendia peças de carros roubados resultou na prisão de 11 pessoas, em cinco estados brasileiros. No Rio de Janeiro, a operação ocorreu na Baixada Fluminense e na capital, onde houve troca de tiros entre policiais e suspeitos que estavam no Complexo da Maré. Segundo a investigação, os carros eram desmontados em comunidades de Belford Roxo. O material então, era enviado para São Paulo e distribuído para estados como Goiás, Bahia e Santa Catarina. Cerca de 80 veículos eram desmanchados todas as semanas. A estimativa é que, em um ano, a quadrilha tenha faturado R$ 30 milhões com o comércio clandestino.