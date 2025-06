Operação no Complexo de Israel prende 20 suspeitos e fecha vias importantes no Rio

Até o momento, 20 suspeitos foram presos em uma operação da polícia no Complexo de Israel, no Rio de Janeiro. Quatro pessoas foram baleadas. A ação tenta prender 44 suspeitos ligados à facção Terceiro Comando Puro. Nenhum deles possuía mandados de prisão anteriores ou anotações criminais. A Linha Amarela e a avenida Brasil, duas importantes vias que cortam a região, ficaram fechadas por conta de tiroteios. A interdição durou cerca de uma hora. Oito fuzis foram apreendidos na operação.



