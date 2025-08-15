Pagamento do último lote do abono salarial começa nesta sexta (15)

O pagamento do sétimo e último lote do abono salarial referente ao ano base de 2023 começa nesta sexta (15). Os beneficiários são os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. Aproximadamente 4 milhões de brasileiros devem receber o valor. Têm direito ao benefício aqueles que atuam formalmente com até dois salários mínimos. Neste ano, mais de R$ 30 bilhões foram pagos a cerca de 25 milhões de trabalhadores.



