Países da América do Sul monitoram risco de tsunami em consequência de terremoto na Rússia

Países da América do Sul se preparam para um possível tsunami causado pelo forte terremoto que atingiu o leste da Rússia na noite de terça-feira (29). Peru, Chile, Equador e Colômbia emitiram alertas e recomendaram a retirada de moradores em quase toda a faixa litorânea. As ondas podem atingir cerca de três metros de altura. O terremoto de 8,8 de magnitude foi o mais forte desde 2011. Na Rússia, próximo ao epicentro, houve relatos de danos e ondas de até cinco metros. O Japão e o Havaí também registraram tsunamis, mas afrouxaram os alertas na manhã desta quarta-feira (30).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!