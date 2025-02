Palmeiras anuncia contratação do atacante Vitor Roque em negócio de mais de R$ 150 milhões

O Palmeiras anunciou a contratação do atacante Vitor Roque. O jogador, que faz 20 anos nesta sexta-feira (28), era do Barcelona, mas estava atuando pelo Bétis, da Espanha. Vitor Roque é a maior contratação da história do futebol brasileiro. Ele chega em um negócio de mais de R$ 150 milhões e com contrato até o fim de 2029.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!