Pedreiro morre após ser atacado por pitbull enquanto prestava serviço na Grande São Paulo

O pedreiro Nilton Nivaldo de Souza, de 37 anos, morreu depois de ser atacado por um cachorro da raça pitbull, em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. A vítima prestava serviço numa casa em Mauá, quando o cachorro escapou de um dos cômodos do imóvel e a atacou. O dono do animal não estava no local e foi um vizinho quem chamou o serviço de emergência, mas Nilton não resistiu aos ferimentos. Nesta semana aconteceu outro ataque, na zona norte de São Paulo. Dez crianças que brincavam em um parquinho foram mordidas por outro pitbull. Duas ficaram feridas e uma terá que passar por cirurgia.