Pesquisa revela que paulistano é o que mais deixa as compras de Páscoa para a última hora

Uma pesquisa mostra que o paulistano é o que mais deixa as compras de Páscoa para a última hora. Segundo levantamento, a tilápia passou a ser o peixe favorito da semana santa. O bacalhau perdeu o posto de item mais vendido por causa dos preços altos. Já os ovos de páscoa estão mais de 12% mais caros neste ano, de acordo com pesquisa pela Fipe.



