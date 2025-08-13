Petrobras e Ibama chegam a acordo sobre exploração de petróleo na Foz do Amazonas

Petrobras e Ibama chegaram a um acordo sobre a simulação da exploração de petróleo na Foz do Amazonas. A previsão é que o teste seja no dia 24 de agosto, simulando uma situação de emergência e de proteção da fauna em caso de vazamento de petróleo. Com duração de três a quatro dias, o desempenho nesse teste vai ser determinante para a liberação da perfuração do poço de petróleo nos mares do Amapá. A Petrobras tenta há anos licenciar o poço mas o Ibama sempre apresentou resistência. Os equipamentos e embarcações contratados, a um custo de R$ 4 milhões por dia, já estão em Belém. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um dos principais defensores da pesquisa exploratória na região, disse em nota que a conquista é um marco para o Amapá.



