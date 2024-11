PF cumpre mais de 20 mandados contra grupo suspeito de vender sentenças judiciais

Uma operação da Polícia Federal para combater a venda de sentenças, mirou assessores de ministros do Supremo Tribunal de Justiça. Foram cumpridos mais de 20 mandados contra uma suposta organização criminosa. A ação, que foi autorizada pelo STF, descobriu que advogados e magistrados usavam da influência para favorecer pessoas investigadas. Em Mato Groso, dois desembargadores estão afastados desde agosto deste ano. Já em Mato Grosso do Sul, outros cinco desembargadores estão fora das funções e são monitorados com tornozeleira eletrônica.