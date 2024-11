PF deve apresentar lista de indiciados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 nesta quinta (21)

A Polícia Federal deve concluir nesta quinta-feira (21) o inquérito sobre os atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. E O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, prestará novo depoimento no STF também nesta quinta-feira sobre o plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes.