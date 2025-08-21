PF indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por tentativa de obstrução em ação sobre tentativa de golpe

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, por tentativa de obstrução na ação que investiga uma tentativa de golpe depois da derrota nas eleições de 2022. A PF entregou ao STF um novo relatório que aponta o ex-presidente como propagador de mensagens em redes sociais, apesar da proibição por uma medida cautelar. Ele teria ativado um novo celular e enviado vídeos para grupos com deputados, senadores e aliados. O relatório da PF mostra mensagens trocadas entre Jair e Eduardo. Nos diálogos, eles falam sobre a "ajuda dos EUA" ao ex-presidente, e o deputado pede que o pai agradeça a Donald Trump nas redes sociais após as sanções aplicadas ao Brasil, como o tarifaço sobre produtos. Eduardo também disse que era necessário decidir entre ajudar o Brasil e parar o STF. Segundo a PF, Eduardo Bolsonaro age nos EUA para impor sanções econômicas ao Brasil e atingir agentes públicos envolvidos diretamente no processo do golpe.



