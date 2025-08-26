Logo R7.com
PGR defende reforço de policiamento perto da casa de Bolsonaro

A manifestação da PGR foi enviada pelo procurador-geral da república, Paulo Gonet, ao ministro Alexandre de Moraes

Boletim JR 24H|Do R7

A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal uma recomendação para reforçar o policiamento nos acessos ao condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. A manifestação da PGR foi enviada pelo procurador-geral da república, Paulo Gonet, ao ministro Alexandre de Moraes. O órgão pede que equipes da Polícia Federal fiquem de prontidão em tempo integral. O STF ainda não se manifestou.

