Plano de contingência ao tarifaço deve ser anunciado até a próxima semana

O governo federal do Brasil não apresentou um plano de contingência em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O presidente Lula está com o plano em mãos e viaja nesta sexta (8) para o Acre e Rondônia. A expectativa é que as medidas sejam anunciadas na próxima semana. O vice-presidente Geraldo Alckmin informou que o pacote priorizará pequenos produtores afetados pelas tarifas.



