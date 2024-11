Polícia apura morte de ciclista em avenida movimentada de Salvador (BA)

A polícia está analisando imagens de uma câmera de segurança para apurar a morte de um ciclista em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador (BA). As imagens mostram o momento em que um ônibus atinge o ciclista que estava na ciclovia. O motorista fugiu sem prestar socorro. Genival Noberto Cunha dos Santos, de 41 anos, morreu na hora. O Samu foi chamado e registrou a ocorrência como morte natural, mas os parentes da vítima questionaram a versão na delegacia. O motorista do ônibus ainda não foi localizado e o corpo do ciclista foi enterrado nesta terça (12).