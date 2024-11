Polícia busca seis integrantes da Mancha Alviverde suspeitos pela emboscada contra cruzeirenses

Policiais civis abriram à força a sede da Mancha Alviverde para cumprir mandados ligados à investigação que apura a morte de um cruzeirense, no fim de semana passado. Além de cumprir mandados de busca e apreensão, os agentes procuram seis palmeirenses suspeitos pela emboscada que aconteceu no último domingo (27), na Grande São Paulo. Eles apreenderam computadores, documentos e máquinas de cartões. Ainda acharam barras de ferro e roupas com manchas de sangue. Até agora, a investigação identificou dez torcedores suspeitos e a prisão de outros quatro também será pedida.