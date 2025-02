Polícia Civil de São Paulo busca jornalista britânica dada como desaparecida desde 8 de fevereiro

A Polícia Civil de São Paulo faz buscas por uma jornalista britânica dada como desaparecida desde o dia 8 de fevereiro. Quem registrou o desaparecimento foi uma amiga, que conheceu há jornalista há dois anos. Charlotte Alice, de 32 anos, faz reportagens do Brasil para jornais internacionais. A embaixada do Reino Unido disse que tem dado apoio à família de Charlotte e que já está em contato com as autoridades brasileiras.



