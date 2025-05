Polícia Civil investiga roubo em clube de tiros na zona oeste de São Paulo

A Polícia Civil investiga um roubo a um clube de tiro na zona oeste de São Paulo. Trinta pistolas foram levadas. O carro usado pelos criminosos foi flagrado por uma câmera de segurança. No momento do crime, o clube já estava fechado. O filho do proprietário foi rendido por quatro assaltantes, enquanto dois cúmplices vigiavam do lado de fora. Outros dois obrigaram o homem a entrar no clube e abrir o cofre onde estavam as armas. Ele reagiu e acabou baleado em uma das mãos. A vítima está fora de perigo. Até o momento, ninguém foi preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!