Polícia Civil ouve novos depoimentos no caso dos seis pacientes que receberam órgãos com HIV

A Polícia Civil ouviu nesta quinta (17), novos depoimentos do caso dos seis pacientes infectados com HIV após transplante de órgãos, no Rio de Janeiro. A farmacêutica Ariel Santos, que trabalhava no laboratório investigado, prestou depoimento na parte da manhã. Ela foi citada no depoimento do técnico de laboratório Ivanilson dos Santos. Segundo ele, Ariel era responsável pela validação dos laudos. Um dos sócios do laboratório também foi ouvido, pela segunda vez. Os investigadores apuram se houve falhas no controle de qualidade dos testes usados no exame, além disso, também foi instaurado um novo inquérito para investigar o processo de contratação da empresa.