Polícia do DF deixa todo efetivo de sobreaviso após explosões na Praça dos Três Poderes

Todo o efetivo da Polícia Civil do Distrito Federal está de sobreaviso depois dos ataques em frente ao Supremo Tribunal Federal. Até domingo (17), todo policial civil precisa estar preparado para ser acionado a qualquer momento. Os agentes precisam ficar acessíveis para receber ligações e contatos com as respectivas chefias imediatas. O atentado na Praça dos Três Poderes é investigado pela Polícia Federal com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil.