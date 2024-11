Polícia do Rio realiza operação contra o maior esquema de pirâmide financeira do estado

A polícia do Rio de Janeiro fez nesta quinta (31) uma operação em busca de pistas do maior esquema de pirâmide financeira do estado. De acordo com as investigações, essa organização existe desde 2015 e já movimentou R$ 1 bilhão. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital do Rio, em Niterói e Magé, na região metropolitana.