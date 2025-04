Polícia e Receita Federal realizam operação para combater atividades ilegais de mineração em MG

A Polícia Federal e a Receita Federal realizam uma operação para combater atividades ilegais de mineração, em Minas Gerais. Os agentes cumprem 23 mandados de busca e apreensão em dez cidades do estado. Em Sete Lagoas (MG), quatro empresas de minério de ferro tiveram as atividades suspensas. Os envolvidos poderão ser responsabilizados por crimes como extração mineral ilegal, danos de conservação ambiental e lavagem de dinheiro.



