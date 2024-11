Polícia faz operação contra suspeitos de matar vendedor ambulante em comunidade do RJ

A polícia realizou uma operação contra cinco suspeitos da morte de um vendedor ambulante numa comunidade dominada por narcomilicianos no Rio de Janeiro. Icaro Achilles Moreira foi executado após ter encontrado e usado um cartão de uma moradora da região. O marido da dona do cartão teria denunciado o homem ao chefe da quadrilha. Segundo testemunhas, Ícaro foi visto saindo de casa acompanhado por dois homens no fim de junho e está desaparecido deste então. O corpo ainda não foi localizado. O grupo vai responder por homicídio e ocultação de cadáver, mas, até o momento, ninguém foi preso.