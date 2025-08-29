Polícia faz operação para prender suspeito de balear investigador no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou, nesta sexta-feira (29), uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, para tentar prender um suspeito de envolvimento na tentativa de assalto que deixou um investigador baleado. O alvo da ação era Wagner da Silva Vieira Pati, de 21 anos, terceiro suspeito no crime, que não foi localizado. O investigador, baleado em junho durante uma tentativa de assalto, recebeu alta hospitalar na última quinta-feira (28). Outros dois envolvidos já haviam sido presos. Durante a operação, duas pessoas que não eram alvos foram detidas: uma por tráfico de drogas e outra com mandado de prisão em aberto por roubo. Por segurança, dez escolas públicas da região suspenderam as aulas.



