Polícia Federal cumpre 18 mandados em operação contra desvios em emendas parlamentares

A Polícia Federal realizou uma operação contra desvios em emendas parlamentares, cumprindo 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, Pernambuco e no Distrito Federal. Esta é a quinta fase da investigação que apura corrupção, lavagem de dinheiro e desvios relacionados a emendas parlamentares. Foram apreendidos R$ 10 mil escondidos em um par de sapatos durante as buscas contra Francisco Nascimento, primo do deputado federal Elmar Nascimento. Francisco é suspeito de intermediar contratos fraudulentos com a prefeitura de Campo Formoso (BA). Além dele, o irmão de Elmar também está entre os alvos das investigações.



