Polícia Federal e FBI realizam operação contra esquema de pirâmide financeira

A Polícia Federal em parceria com o FBI fez, nesta quarta (30), uma operação para desmontar um esquema internacional de pirâmide financeira. A investigação revelou que os suspeitos atraíam investidores com promessas de alto rendimento. Mas, na verdade, se tratava de um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas. Em dois anos, o grupo movimentou mais um bilhão e quinhentos milhões de reais. Embarcações, carros de luxo e dinheiro foram apreendidos.



