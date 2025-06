Polícia Federal faz operação para combater furto de grãos em Rondônia

14 pessoas foram alvo de mandados de prisão nesta quinta-feira (26), em uma operação da Polícia Federal contra o furto de grãos no rio Madeira. A investigação teve início no ano passado e, segundo a PF, integrantes de uma facção criminosa estariam furtando cargas de soja, milho e outros grãos de embarcações atracadas no rio, em Porto Velho (RO). Os criminosos utilizavam embarcações menores para transportar o material furtado. Em seguida, os produtos eram ensacados e carregados em caminhões. O destino final da carga ainda é desconhecido. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 128 milhões em contas ligadas aos envolvidos.



