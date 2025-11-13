Polícia Federal prende o ex-presidente do INSS em operação contra fraudes na previdência
A defesa de Stefanutto diz que a prisão é ilegal, uma vez que o ex-presidente do INSS colabora com a investigação desde o início
O ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi preso em uma nova fase da operação que investiga os descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas. Alessandro foi demitido da presidência do INSS em abril, quando as denúncias vieram à tona. Além dele, outras oito pessoas já foram presas.
A operação, em 14 estados e no Distrito Federal, investiga crimes como falsificação de dados em sistemas públicos, organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa de Stefanutto diz que a prisão é ilegal, uma vez que o ex-presidente do INSS colabora com a investigação desde o início.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas