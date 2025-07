Polícia Federal realiza ação de combate ao garimpo ilegal em rios da Amazônia

A Polícia Federal está realizando uma ação de combate ao garimpo ilegal em rios da Amazônia. A operação conjunta conta com agentes do ICMBio e da Funai e é concentrada no município de Jutaí, interior do Amazonas. Equipamentos usados na extração de minérios, barcos, motores e mais de 4 mil litros de combustível estão entre os itens inutilizados pelos agentes. Ninguém foi preso, mas documentos encontrados nos locais poderão ajudar na identificação dos responsáveis pelo garimpo ilegal na região.



