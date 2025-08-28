Logo R7.com
Polícia Federal realiza duas ações contra fraudes no setor de combustível

A operação ‘Tank’ teve como foco um grupo que, desde 2019, teria lavado R$ 600 milhões e movimentado mais de R$ 23 bilhões com apoio de centenas de empresas

Boletim JR 24H|Do R7

A atuação do crime organizado no setor de combustíveis foi alvo de duas operações da Polícia Federal nesta quinta-feira (28) com apoio da Receita Federal. As duas operações são distintas, mas o objetivo é o mesmo: combater esquemas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis e a infiltração do crime organizado no mercado financeiro. A operação ‘Tank’ teve como foco um grupo no Paraná que, desde 2019, teria lavado R$ 600 milhões e movimentado mais de R$ 23 bilhões com apoio de centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central. Também foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro.


Já a operação ‘Quasar’ cumpriu mandados de busca e apreensão na capital paulista e em cidades do interior como Campinas e Ribeirão Preto. Segundo a Polícia Federal, o grupo usava fundos de investimento para lavagem de dinheiro, com indícios de ligação com facções criminosas.

