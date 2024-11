Polícia investiga troca de tiros que deixou um morto e dois feridos no Rio de Janeiro

A polícia do Rio de Janeiro investiga uma troca de tiros que deixou um morto e dois feridos na baixada fluminense nesta terça (19). Um confronto entre traficantes de quadrilhas rivais teria acontecido na região. Nesta quarta-feira (20), o policiamento foi reforçado no bairro onde houve o tiroteio. O ataque foi contra dois homens que estavam dentro de um lava-jato. Segundo a polícia, os feridos têm envolvimento com o tráfico e agora estão internados num hospital, sob custódia. Um dos disparos atingiu um funcionário do lava-jato que morreu na hora e os atiradores fugiram.