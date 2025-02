Polícia Militar realiza grande operação em comunidades do Rio de Janeiro contra o crime organizado

A Polícia Militar realizou nesta quinta-feira (6) uma grande operação em comunidades do Rio de Janeiro contra o crime organizado. As operações foram motivadas pelos altos índices de roubo de veículos e cargas. No Complexo da Maré, na zona norte do Rio, foi descoberto uma espécie de escritório do crime. Computadores do Comando Vermelho, maior facção criminosa do estado, foram apreendidos. Também houve operação contra o roubo de veículos em outros quatro estados.