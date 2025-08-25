Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Polícia prende em Pernambuco suspeito de ameaçar o influenciador Felca

Cayo Lucas dos Santos foi detido por suspeitas de ameaças e invasão a site governamental

Boletim JR 24H|Do R7

Cayo Lucas dos Santos, de 22 anos, foi preso em Olinda (PE). Ele é um dos suspeitos de ameaçar o influenciador Felca, que denunciou um esquema de exploração de crianças na internet que resultou na prisão de outro influenciador, Hytalo Santos. Durante a abordagem policial na residência do suspeito foi encontrado um computador aberto em uma página que continha dados sigilosos da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Além disso, Cayo também é investigado por venda de imagens relacionadas à pornografia infantil. A defesa dele ainda não se manifestou.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Felca
  • Pernambuco
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.