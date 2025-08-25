Polícia prende em Pernambuco suspeito de ameaçar o influenciador Felca

Cayo Lucas dos Santos, de 22 anos, foi preso em Olinda (PE). Ele é um dos suspeitos de ameaçar o influenciador Felca, que denunciou um esquema de exploração de crianças na internet que resultou na prisão de outro influenciador, Hytalo Santos. Durante a abordagem policial na residência do suspeito foi encontrado um computador aberto em uma página que continha dados sigilosos da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Além disso, Cayo também é investigado por venda de imagens relacionadas à pornografia infantil. A defesa dele ainda não se manifestou.



