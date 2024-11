Polícia prende oito suspeitos por envolvimento em morte de grávida no Piauí

Oito suspeitos de envolvimento com duas facções criminosas foram presos nesta sexta-feira (22) no Piauí. A polícia também investiga a participação deles na morte de uma jovem grávida de 19 anos, no mês passado, em Teresina. A vítima era esposa do homem tido como líder do PCC na região, que a polícia acredita que fosse o real alvo dos criminosos. O mandante seria o líder da facção rival. A execução da grávida provocou uma onda de homicídios na cidade.