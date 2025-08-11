Polícia prende quadrilha que usava sacola bloqueadora de sinais de alarme para roubar lojas na Bahia

Cinco pessoas foram presas em flagrante por suspeita de furtar produtos importados em um shopping em Salvador. A polícia informou que a quadrilha é responsável por furtos em cinco estados. Câmeras de segurança registraram os suspeitos pegando produtos de luxo e escondendo-os em uma sacola revestida com papel alumínio para bloquear alarmes. No último furto, o grupo causou prejuízo superior a 100 mil reais. Um dos suspeitos permanece foragido.



