Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Polícia prende quadrilha que usava sacola bloqueadora de sinais de alarme para roubar lojas na Bahia

Cinco pessoas são detidas e uma está foragida após furtos em Salvador, segundo a polícia.

Boletim JR 24H|Do R7

Cinco pessoas foram presas em flagrante por suspeita de furtar produtos importados em um shopping em Salvador. A polícia informou que a quadrilha é responsável por furtos em cinco estados. Câmeras de segurança registraram os suspeitos pegando produtos de luxo e escondendo-os em uma sacola revestida com papel alumínio para bloquear alarmes. No último furto, o grupo causou prejuízo superior a 100 mil reais. Um dos suspeitos permanece foragido.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Bahia (Estado)
  • Furto
  • PlayPlus
  • Polícia
  • Salvador

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.