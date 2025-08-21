Polícia recupera 26 carros desviados em golpe milionário no Rio de Janeiro

26 carros usados por uma quadrilha para dar golpes foram recuperados no Rio de Janeiro. Segundo a investigação, os criminosos usaram uma empresa de fachada para adquirir 76 veículos, em Minas Gerais. No entanto, a financiadora não recebeu o pagamento de nenhum carro e teve um prejuízo de R$ 6 milhões. A polícia descobriu que parte dos veículos estava no Rio de Janeiro e era usada por motoristas de aplicativos, que estariam ligados a uma milícia na zona oeste da cidade. Outra parte dos carros estava em uma loja de locação. O dono do estabelecimento foi preso por receptação.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!