Polícia tenta identificar criminosos que mataram motociclista em tentativa de assalto em SP

A polícia tenta identificar dois criminosos que mataram um motociclista durante uma tentativa de assalto na zona norte de São Paulo. A esposa dele estava junto e viu o marido ser morto. Essa tentativa de roubo teria começado na rodovia Anhanguera. Câmeras de segurança registraram o momento em que o casal é perseguido pelos assaltantes, que estavam em outra moto. A vítima buscou abrigo no posto, mas os criminosos foram atrás. O homem reagiu e acabou baleado ao tentar derrubar a moto dos ladrões. Mesmo ferido ele ainda conseguiu dar uma rasteira num dos criminosos, que fez outros disparos contra vítima. Os assaltantes fugiram em seguida sem levar nada. Roberto Pereira dos Santos, de 45 anos, morreu no local.



