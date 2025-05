Prazo para declaração do Imposto de Renda termina nesta sexta (30)

Termina nesta sexta-feira (30) o prazo para declarar o Imposto de Renda. No mesmo dia, a Receita Federal liberou o primeiro lote de restituição do IR 2025. Esse é o maior da história, no valor de R$ 11 bilhões. Também é o primeiro de cinco lotes que serão pagos neste ano. A primeira leva também inclui restituições residuais de anos anteriores. Mais de 6,3 milhões de contribuintes serão contemplados.



