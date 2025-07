Prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do ‘Enem dos Concursos’ termina nesta terça-feira (8)

O prazo para solicitar isenção da taxa de R$ 70 do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) conhecido como 'Enem dos Concursos' termina às 23h59 desta terça-feira (8). O pedido deve ser feito no site da Fundação Getúlio Vargas durante a inscrição. Têm direito à isenção inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e bolsistas do ProUni e participantes do Fies. O resultado preliminar será divulgado na quinta-feira e o definitivo em 20 de julho.



