Pré-candidato à presidência Colômbia segue em estado grave

O pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, segue com o estado de saúde grave após ser baleado na cabeça durante um comício, em Bogotá, capital do país. Miguel foi baleado três vezes e passou por cirurgia. Uma das balas ainda está alojada na cabeça dele. Um adolescente de 15 anos foi preso no local por efetuar os disparos.



