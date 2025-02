Pré-selecionados do Prouni têm ultimo dia para entregar documentação

Os pré-selecionados no Prouni têm até esta segunda-feira (17) para entregar a documentação que comprova as informações fornecidas na inscrição. A entrega pode ser feita pessoalmente ou pelo site da instituição de ensino. O programa oferece mais de 338 mil bolsas em mais de 400 cursos e com a participação de mais de mil instituições. As bolsas podem ser integrais ou parciais e vagas não preenchidas serão disponibilizadas na segunda chamada em 28 de fevereiro.