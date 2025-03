Prédio em construção desaba e deixa um morto e outros três feridos na Grande São Paulo

Uma pessoa morreu após parte de um prédio em construção desabar em Cotia, na Grande São Paulo. O corpo da vítima foi encontrado nos escombros. Outros três homens ficaram feridos no desabamento, um deles em estado grave. Todos trabalhavam na obra quando estruturas de sustentação cederam e grande parte da construção veio abaixo. A perícia é esperada no local.



