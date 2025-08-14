Prefeito de São Bernardo do Campo (SP) é afastado do cargo por um ano

O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, foi afastado do cargo por um ano, depois de uma operação do Ministério Público e da Polícia Federal. A ação investiga um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na prefeitura do município do ABC Paulista. Marcelo Lima também vai usar tornozeleira eletrônica. O Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu, ainda, o contato dele com outros investigados. Quatro pessoas foram presas e mais de R$ 3 milhões apreendidos. As investigações começaram mês passado, após R$ 14 milhões serem encontrados na casa de um homem, apontado como operador financeiro do prefeito.



