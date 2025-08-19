Prefeitura de SP arremata mais de R$ 1 bilhão em títulos imobiliários

A Prefeitura de São Paulo leiloou nesta terça (19) mais de 94 mil títulos imobiliários de terrenos na região da Avenida Faria Lima, na zona sul de São Paulo. O total arrematado superou mais de R$ 1 bilhão e será destinado à construção de casas na comunidade de Paraisópolis. O prefeito Ricardo Nunes esteve presente no evento e destacou a importância do leilão para famílias em estado de vulnerabilidade.