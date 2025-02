Marcelo Teixeira, presidente do Santos, confirmou nas redes sociais a volta de Neymar ao time da Vila Belmiro. Ele compartilhou um vídeo dando boas-vindas ao jogador. Livre no mercado após rescindir com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar deve assinar contrato de cinco meses com o time. A expectativa é que ele chegue ao Brasil nesta quarta-feira (28).